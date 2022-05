Ucraina | Di Maio | “A oggi non ci sono condizioni per la pace”

(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Si prospetta una guerra lunga e logorante” in. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Diche, intervistato da Bruno Vespa, spiega come “allo stato attuale, se devo fotografare il momento, non ci siano leper la”. ”In questo momento la Russia sta intensificando i bombardamenti sul Donbass davanti a una strenua resistenza dell’esercito ucraino sostenuto da noi”, ha detto Di. ”La crisi alimentare che si sta generando in tutto il mondo dipende dal grano bloccato nell’area del sud est dell’sul Mar Nero”, ha aggiunto. “Non ci sto nel dire che negli ultimi mesi noi abbiamo sostenuto la guerra” rimarca, precisando che quello che si è sostenuto “è solo il principio di legittima difesa del popolo ...

Ma per questo non dobbiamo smettere di lavorare per la pace" così il ministro degli Esteri Luigi Dia margine dell'evento Alis "L'Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno" a Roma.Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dia un evento dell'associazione Alis. Ore 17.27 - Il primo treno merci con un carico di grano dall'è arrivato in Lituania attraverso la ...Russia, piano italiano per la pace non è arrivato. Medvedev lo boccia, Peskov aspetta. Ucraina integrità territoriale altrimenti no al piano.“Si deve partire da un international facilitation group, che faciliti il dialogo per dei cessate il fuoco localizzati, lo sblocco del grano nei porti o lo scambio di prigionieri, tutte confidence buil ...