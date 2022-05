Texas, spara in una scuola elementare: morti 14 bambini e un'insegnante. Ucciso il killer (Di martedì 24 maggio 2022) Quattordici bambini e un'insegnante morti. E una decina di feriti. E' il terribile bilancio di una una sparatoria in una scuola in Texas . Lo riportano i media americani. L'attentato è avvenuto alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 24 maggio 2022) Quattordicie un'. E una decina di feriti. E' il terribile bilancio di una unatoria in unain. Lo riportano i media americani. L'attentato è avvenuto alla ...

Advertising

albertocaldana : RT @ROBZIK: Ancora una strage nell’America a mano armata. Questa volta il killer spara contro i bambini di una scuola elementare in #Texas… - alinatede : RT @ROBZIK: Ancora una strage nell’America a mano armata. Questa volta il killer spara contro i bambini di una scuola elementare in #Texas… - bundolo48 : RT @ROBZIK: Ancora una strage nell’America a mano armata. Questa volta il killer spara contro i bambini di una scuola elementare in #Texas… - Marcoberga : RT @TV2000it: ??ULTIM'ORA Ragazzo di 18 anni spara in scuola elementare in #Texas: 'Uccisi 14 bambini e un insegnante' . E' accaduto all'i… - william_bellini : RT @ROBZIK: Ancora una strage nell’America a mano armata. Questa volta il killer spara contro i bambini di una scuola elementare in #Texas… -