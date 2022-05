Temporali al Nord, sole e caldo al Sud: Italia divisa in due (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Italia divisa in due, tra forti Temporali con grandine al Nord e Centro-Sud a 37°C. In particolare poi dal pomeriggio/sera ci sarà un elevato rischio di acquazzoni forti anche in Pianura Padana, con i rovesci in discesa dai rilievi alpini. Al Nord è arrivato infatti il momento dei primi scricchiolii dell’anticiclone Hannibal, dopo 2 settimane di dominio incontrastato. Il settentrione è stato infatti il territorio più colpito dall’aria calda umida africana, ad iniziare dal 10 maggio, con massime sui 30 gradi all’ombra senza soluzione di continuità: il picco del caldo è stato raggiunto nella giornata di sabato 21, a un mese esatto dall’estate, con 34°C all’ombra in Emilia e 32-33°C diffusi anche tra Lombardia e Piemonte, con valori record per il mese di Maggio nella zona ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) –in due, tra forticon grandine ale Centro-Sud a 37°C. In particolare poi dal pomeriggio/sera ci sarà un elevato rischio di acquazzoni forti anche in Pianura Padana, con i rovesci in discesa dai rilievi alpini. Alè arrivato infatti il momento dei primi scricchiolii dell’anticiclone Hannibal, dopo 2 settimane di dominio incontrastato. Il settentrione è stato infatti il territorio più colpito dall’aria calda umida africana, ad iniziare dal 10 maggio, con massime sui 30 gradi all’ombra senza soluzione di continuità: il picco delè stato raggiunto nella giornata di sabato 21, a un mese esatto dall’estate, con 34°C all’ombra in Emilia e 32-33°C diffusi anche tra Lombardia e Piemonte, con valori record per il mese di Maggio nella zona ...

Advertising

thecoolmauri : RT @Giulio_Firenze: La perturbazione vista dal sat. Nelle prossime ore instabilità in aumento sull'Italia settentrionale con possibili tem… - twMec : RT @Giulio_Firenze: La perturbazione vista dal sat. Nelle prossime ore instabilità in aumento sull'Italia settentrionale con possibili tem… - GRomanacci : RT @Giulio_Firenze: La perturbazione vista dal sat. Nelle prossime ore instabilità in aumento sull'Italia settentrionale con possibili tem… - RossanaGiannan2 : RT @Giulio_Firenze: La perturbazione vista dal sat. Nelle prossime ore instabilità in aumento sull'Italia settentrionale con possibili tem… - cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: La perturbazione vista dal sat. Nelle prossime ore instabilità in aumento sull'Italia settentrionale con possibili tem… -