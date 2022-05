Scozia, sì ai matrimoni omosessuali celebrati in Chiesa: 'Vogliamo rispettare la diversità' (Di martedì 24 maggio 2022) Per la prima volta le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi nella Chiesa di Scozia . D'ora in poi l'istituzione consentirà al clero di celebrare matrimoni omosessuali. I membri dell'Assemblea ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) Per la prima volta le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi nelladi. D'ora in poi l'istituzione consentirà al clero di celebrare. I membri dell'Assemblea ...

