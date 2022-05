Roland Garros 2022, rimonta da urlo di Cecchinato: battuto Andujar al quinto set (Di martedì 24 maggio 2022) Strepitosa rimonta di Marco Cecchinato nel primo turno del Roland Garros 2022. Il tennista palermitano, semifinalista qui nel 2018 in quello che era stato il suo punto più alto della carriera, sotto di due set (doppio 6-4) in modo sfortunato contro Pablo Andujar riesce a ribaltare tutto, passando al quinto set con due parziali da 6-0 e il quarto in cui di fatto riceve un enorme regalo dallo spagnolo per il 7-5. Una vittoria quasi epica per l’azzurro, reduce da mesi molto difficili. Primo set che si apre benissimo per Cecchinato, visto che nel secondo gioco arriva il break e nel terzo game, con due palle controbreak annullate allo spagnolo, il palermitano si issa sul 3-0. Da qui in avanti, però, cominciano i dolori. Arrivano cinque game di fila vinti ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Strepitosadi Marconel primo turno del. Il tennista palermitano, semifinalista qui nel 2018 in quello che era stato il suo punto più alto della carriera, sotto di due set (doppio 6-4) in modo sfortunato contro Pabloriesce a ribaltare tutto, passando alset con due parziali da 6-0 e il quarto in cui di fatto riceve un enorme regalo dallo spagnolo per il 7-5. Una vittoria quasi epica per l’azzurro, reduce da mesi molto difficili. Primo set che si apre benissimo per, visto che nel secondo gioco arriva il break e nel terzo game, con due palle controbreak annullate allo spagnolo, il palermitano si issa sul 3-0. Da qui in avanti, però, cominciano i dolori. Arrivano cinque game di fila vinti ...

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Cecchinato al secondo turno Battuto lo spagnolo Andujar in cinque set #SkySport #Cecchinato #RonaldGarros - Moixus1970 : RT @sportmediaset: Esordio vincente per Sinner e Sonego, avanti anche la Giorgi #rolandgarros #sinner #lorenzosonego - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Sinner supera il primo turno Battuto l'americano Fratangelo in tre set #SkySport #Sinner #Ron… -