Primo caldo | va a fuoco Monte Caputo VIDEO

MONREALE – Monte Caputo va a fuoco. Sono le ore 14:17 quando ci giunge la segnalazione di un residente. (Scorri in basso per vedere il VIDEO) Arriva il primo caldo e ciò che costituiva preoccupazione per gli abitanti delle zone montane del territorio normanno, adesso è realtà. Fumo, fiamme, cenere e devastazione: questo è il triste risultato che ogni incendio porta con sé, spazzando via ogni forma di vegetazione e fauna locale. Grande, intanto, la preoccupazione per le abitazioni vicine alla zona interessata dall'incendio ma al momento nessun allarme. Niente panico. La situazione sembra essere sotto controllo. "Tra fumo e caldo l'aria è diventata pesante e sembra mancare" – testimonia un residente spaventato. "Abbiamo chiuso tutti gli infissi. L'ansia e la rabbia ...

