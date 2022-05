Parla Bahia Bakari | unica superstite di un incidente aereo

(Di martedì 24 maggio 2022) Aveva 12 anni quando l'con cui volava accanto alla madre precipitò. Rimasta 11 ore nell'oceano indiano, al processo penale ha raccontato come si è salvata. Oggi, a 25 anni, chiede giustizia

Advertising

è un attaccante completissimo",così Javier Saviola a 'Mundo Deportivo'. Simeone ©LaPresseL'argentino classe 1981, che di attaccanti se intende, ha così suggerito il calciatore dell'Inter all'...Da Salvador dea Napoli dove aveva conosciuto la 35enne,la sedicente estetista di Samantha Migliore: "Non sapevo fosse morta"la sedicente estetista di Samantha Migliore e spiega: 'Non sapevo ...Aveva 12 anni quando l'aereo con cui volava accanto alla madre precipitò. Rimasta 11 ore nell'oceano indiano, al processo penale ha raccontato come si è salvata. Oggi, a 25 anni, chiede giustizia ...