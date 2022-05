Palermo, in semifinale playoff il primo incrocio della storia con la Feralpisalò (Di martedì 24 maggio 2022) Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare la Feralpisalò nell'andata della semifinale dei playoff di Serie C Leggi su mediagol (Di martedì 24 maggio 2022) Ildi Silvio Baldini si appresta ad affrontare lanell'andatadeidi Serie C

Advertising

Gae_Tanoo : Il mio Palermo, invece, è in semifinale playoff di serie C, giocherà contro la Feralpisalò. Altra semifinale è Pado… - siciliafeed : Dopo la qualificazione in semifinale playoff per la Serie B, il Palermo di Silvio Baldini si prepara la trasferta a… - infoitinterno : Feralpisalò-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Playoff Serie C 2021/2022 - blogsicilia : #notizie #sicilia Palermo in emergenza diffidati, sono dieci per la semifinale di andata dei play off con la Feralp… - infoitinterno : Palermo verso la semifinale play off, c’è l’ammazzagrandi Feralpisalò -