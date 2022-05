L’evento cyber ItaSec torna in presenza dal 20 al 23 giugno (Di martedì 24 maggio 2022) A un mese dall’inaugurazione è tutto pronto per ItaSec, principale conferenza nazionale sulla sicurezza informatica, organizzata dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica. L’evento si terrà a Roma, all’Auditorium della Tecnica di Confindustria, dal 20 al 23 giugno e prevede la partecipazione di personalità ed esperti internazionali della sicurezza informatica, per la prima volta tutti fisicamente insieme dall’inizio della pandemia. La precedente edizione, ItaSec21, si era svolta esclusivamente online, registrando ben 1.800 iscritti e centinaia di visualizzazioni in streaming. A garantire il successo di ItaSec negli anni è l’alto profilo del programma e dei relatori, che anche quest’anno declineranno vari temi della ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) A un mese dall’inaugurazione è tutto pronto per, principale conferenza nazionale sulla sicurezza informatica, organizzata dal Laboratorio nazionale disecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica.si terrà a Roma, all’Auditorium della Tecnica di Confindustria, dal 20 al 23e prevede la partecipazione di personalità ed esperti internazionali della sicurezza informatica, per la prima volta tutti fisicamente insieme dall’inizio della pandemia. La precedente edizione,21, si era svolta esclusivamente online, registrando ben 1.800 iscritti e centinaia di visualizzazioni in streaming. A garantire il successo dinegli anni è l’alto profilo del programma e dei relatori, che anche quest’anno declineranno vari temi della ...

Advertising

GabrieleCarrer : RT @formichenews: L’evento cyber #ItaSec22 torna in presenza dal 20 al 23 giugno Al via le iscrizioni per la sesta edizione della conferen… - formichenews : L’evento cyber #ItaSec22 torna in presenza dal 20 al 23 giugno Al via le iscrizioni per la sesta edizione della co… - trends_cyber : #CybersecurityEvents ??Banche e Sicurezza 2022, l’evento annuale organizzato da #ABI in collaborazione con ABI Lab,… - CyberSecHub0 : RT @Partners4I: Appuntamento il #25Maggio con il Cyber Security Summit! L’evento sulla nuova strategia italiana della #CyberSecurity. Tanti… - Partners4I : Appuntamento il #25Maggio con il Cyber Security Summit! L’evento sulla nuova strategia italiana della… -