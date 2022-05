La bellezza degli ucraini che resistono (Di martedì 24 maggio 2022) Gli ultimi tre mesi sono stati rivelatori. Un periodo per me illuminante sul mondo, sull’umanità e soprattutto su me stessa. Non faccio fatica ad ammettere quanto sia stata labile la mia partecipaz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Gli ultimi tre mesi sono stati rivelatori. Un periodo per me illuminante sul mondo, sull’umanità e soprattutto su me stessa. Non faccio fatica ad ammettere quanto sia stata labile la mia partecipaz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

myrtamerlino : C'è una #guerra in #Ucraina in corso, ma c'è anche una campagna elettorale in corso. Ahinoi. Siamo l’unico grande P… - Murgi67312413 : RT @arem1956: #ÖzgeGürel tramite la storia di instagram. Eccola la nostra princy tra il ginguettio degli uccelli in qst oasi di pace.... qs… - angheluruju11 : RT @ParcoColosseo: Una panchina verde negli Horti Farnesiani sul Palatino. Un luogo sospeso nel tempo tra memorie imperiali e celebrazioni… - ParcoColosseo : Una panchina verde negli Horti Farnesiani sul Palatino. Un luogo sospeso nel tempo tra memorie imperiali e celebraz… - nona_onda : @MagisterZatta @CaneSciolto15 Magister sia clemente! Sicuramente Sonny ritornerà per contemplare la Cappella degli… -