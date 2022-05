Isola Famosi 2022 si allunga, ecco chi ha lasciato reality (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Isola dei Famosi 2022 si allunga fino al 25 giugno, di ben 5 settimane. Di fronte a questa novità, i naufraghi hanno potuto scegliere se restare o rimanere Se Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi, Roger Balduino, Lory Del Santo ed Estefania Bernal hanno scelto di proseguire il loro percorso nel reality, altri concorrenti hanno invece deciso di lasciare l’Isola per sempre e tornare in Italia. ecco chi sono e il perché della loro scelta. Alessandro Iannoni e l’università Alessandro Iannoni ha lasciato il reality per motivi di studio. Come ha spiegato a Ilary Blasi e atutto il pubblico, “per motivi legati all’università, mi è molto difficile continuare questa esperienza”. “Sono partito come un ragazzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – L’deisifino al 25 giugno, di ben 5 settimane. Di fronte a questa novità, i naufraghi hanno potuto scegliere se restare o rimanere Se Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi, Roger Balduino, Lory Del Santo ed Estefania Bernal hanno scelto di proseguire il loro percorso nel, altri concorrenti hanno invece deciso di lasciare l’per sempre e tornare in Italia.chi sono e il perché della loro scelta. Alessandro Iannoni e l’università Alessandro Iannoni hailper motivi di studio. Come ha spiegato a Ilary Blasi e atutto il pubblico, “per motivi legati all’università, mi è molto difficile continuare questa esperienza”. “Sono partito come un ragazzo ...

Advertising

AndreaPgz : RT @jakidale: Ma all’isola dei famosi c’è qualcuno di famoso? - UnaDonna_it : Isola dei Famosi: l’ex marito di Guendalina Tavassi è stato liberato. Era finito in carcere, ecco perché:… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 23 maggio 2022: Letizia Battaglia cresce e batte anche “L’Isola dei Famosi”. “Solo per passione: Letizia… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 23 maggio 2022: Letizia Battaglia cresce e batte anche “L’Isola dei Famosi”. “Solo per passione: Letizia… - itstefaniapicc : RT @divanomat: i cucarachi per sempre famosi ?? #isola -