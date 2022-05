Irruzione della polizia nella sede del Lille: c’entra Osimhen! (Di martedì 24 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese l‘Equipe, questa mattina la polizia francese ha perquisito la sede del Lille a Luchin. Pare siano stati interrogate diverse persone tra cui il direttore amministrativo e giuridico Julien Mordacq, e siano stati perquisiti alcuni locali. A quanto pare a rischio c’è anche il trasferimento al Napoli di Victor Osimhen nel luglio 2020. Lille Perquisizioni Trasferimento Osimhen L’attaccante nigeriano è stato ceduto al club azzurro per 71,3 milioni di euro ma Il trasferimento dell’attaccante nigeriano aveva portato al Lille solo 36 milioni di euro netti. Nell’operazione rientrano anche quattro giocatori tra i quali il portiere greco Karnezis per un totale di 20,3 milioni di euro, mentre gli ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese l‘Equipe, questa mattina lafrancese ha perquisito ladela Luchin. Pare siano stati interrogate diverse persone tra cui il direttore amministrativo e giuridico Julien Mordacq, e siano stati perquisiti alcuni locali. A quanto pare a rischio c’è anche il trasferimento al Napoli di Victor Osimhen nel luglio 2020.Perquisizioni Trasferimento Osimhen L’attaccante nigeriano è stato ceduto al club azzurro per 71,3 milioni di euro ma Il trasferimento dell’attaccante nigeriano aveva portato alsolo 36 milioni di euro netti. Nell’operazione rientrano anche quattro giocatori tra i quali il portiere greco Karnezis per un totale di 20,3 milioni di euro, mentre gli ...

