Incidente sulla Pontina a Pomezia, scontro tra furgone e auto: traffico paralizzato (Di martedì 24 maggio 2022) Pomezia – sulla SS148 Pontina code da via dei Rutuli a via delle Tre Cannelle, nel territorio di Pomezia, verso Roma a causa di un Incidente. Nelle prime ore di oggi, 24 maggio 2022, sembrerebbe che un furgone si è scontrato con due auto. Lo comunica Astral Infomobilità. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022)SS148code da via dei Rutuli a via delle Tre Cannelle, nel territorio di, verso Roma a causa di un. Nelle prime ore di oggi, 24 maggio 2022, sembrerebbe che unsi è scontrato con due. Lo comunica Astral Infomobilità. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

