Il "no profit" per coprire cene ed eventi commerciali, scoperta maxi evasione (Di martedì 24 maggio 2022) Ufficialmente era un ente "no profit", ma in realtà organizzava cene ed eventi con finalità commerciali. Agiva così, secondo la guardia di finanza, un'associazione di Palermo. I militari del 2° nucleo operativo... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) Ufficialmente era un ente "no", ma in realtà organizzavaedcon finalità. Agiva così, secondo la guardia di finanza, un'associazione di Palermo. I militari del 2° nucleo operativo...

Advertising

RadioVoceVicina : PALERMO, LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE ASSOCIAZIONE “NO PROFIT” IN REALTÀ SVOLGEVA ATTIVITÀ COMMERCIALE ORGANIZZANDO… - Secondowelfare : RT @VITAnonprofit: .@ActionAidItalia, @AISM_onlus, @AIRC_it, @emergency_ong, @Fondoambiente, @LegadelFilodOro, @SaveChildrenIT, @Telethonit… - Lasiciliaweb : Associazione non profit organizzava cene e concerti Palermo. Scoperta evasione fiscale per 147 mila euro… - ActionAidItalia : RT @VITAnonprofit: .@ActionAidItalia, @AISM_onlus, @AIRC_it, @emergency_ong, @Fondoambiente, @LegadelFilodOro, @SaveChildrenIT, @Telethonit… - ParliamoDiNews : L’ente no profit in realtà incassava, scoperta evasione al fisco per 140 mila euro - BlogSicilia - Ultime notizie d… -