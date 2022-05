(Di martedì 24 maggio 2022) Proponiamo il punto di vista del politologo russo Denis Baturin sul ruolo di diversi fattori presenti nel conflitto in Ucraina: l’invio di armi da parte dell’Occidente, le reali possibilità che tali forniture hanno di influire sulle sorti dello scontro e i possibili esiti di quest’ultimo. Un modo per conoscere anche l’opinione dell’altra parte di questo conflitto. L’Occidente non ha voluto dialogare con la Russia a proposito delle garanzie di sicurezza, né su scala globale né nel contestocrisi ucraina iniziata nel 2014. Gli accordi di Minsk sono ormai carta straccia e Washington ha rifiutato di concludere un’intesa sulle garanzie per la sicurezzaRussia. Dopo l’avvio dell’operazione speciale, nemmeno l’Occidente nel suo complesso ha voluto sedersi al tavolo delle trattative, e ora cerca di infliggere una sconfitta militare alla Russia ...

Advertising

ironicola : @mentecritica Gli USA investiranno all'infinito sul conflitto, ed il GOP è d'accordissimo; ogni dollaro gliene rend… - colonnelloedi : ?? Ambasciatore russo in Argentina: 'Oggi il 'Lend-Lease' Act serve a sostenere quegli eredi ideologici di Hitler c… - AlbertoGalimb : RT @MarioSchiani: Con Il ‘Lend lease act” firmato da Joe Biden @POTUS l’America sostiene l’#Ucraina con uno strumento vecchio di 80 anni. L… - bumby2011 : RT @MarioSchiani: Con Il ‘Lend lease act” firmato da Joe Biden @POTUS l’America sostiene l’#Ucraina con uno strumento vecchio di 80 anni. L… - lucaserafini4 : RT @MarioSchiani: Con Il ‘Lend lease act” firmato da Joe Biden @POTUS l’America sostiene l’#Ucraina con uno strumento vecchio di 80 anni. L… -

Formiche.net

Il Congresso dovrebbe rapidamente approvare la "Legge degli affitti e prestiti per la difesa della democrazia in Ucraina" ( Ukraine Democracy DefenseAct of 2022 ), già passata al senato ...Prima Adolf Hitler , ora Vladimir Putin . Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto ad apporre la firma sul, la legge che può cambiare le sorti della guerra russa in Ucraina. Nella notte è arrivato il via libera del Senato americano: a Kiev arriveranno 40 miliardi di dollari in aiuti, di cui ... Putin come Hitler. Biden cala il Lend-Lease Dagli Usa è arrivato il semaforo verde alla legge che velocizza la fornitura di armi all'Ucraina. Che cos'è e come funziona l'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act. Adesso quello stesso strumento è ...Nella notte il Senato americano ha approvato con ampia maggioranza la legge Lend-lease: gli Stati Uniti invieranno a Kiev rapidamente 40 miliardi di aiuti di cui 20 militari, non era mai successo né i ...