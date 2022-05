Guerra Russia-Ucraina, Stoltenberg: “La Nato non manderà truppe, nessun coinvolgimento diretto” (Di martedì 24 maggio 2022) “La Nato non sarà parte della Guerra in Ucraina, non ci sarà alcun coinvolgimento diretto dell’Alleanza nel conflitto, anche se aiuterà gli ucraini a difendersi dall’aggressione russa”. Lo ribadisce il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, al World Economic Forum da Davos, in Svizzera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “Lanon sarà parte dellain, non ci sarà alcundell’Alleanza nel conflitto, anche se aiuterà gli ucraini a difendersi dall’aggressione russa”. Lo ribadisce il segretario generale dellaJens, al World Economic Forum da Davos, in Svizzera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

amnestyitalia : #Russia L’artista Aleksandra Skochilenko rischia 10 anni di carcere. La sua colpa? Aver sostituito i cartellini dei… - GiovaQuez : Mettendo insieme le dichiarazioni di Yulia e Fazolo esce fuori che questa guerra è stata iniziata dall'Ucraina e vi… - MediasetTgcom24 : Biden: 'La Russia deve pagare un prezzo di lungo termine' #ucraina #russia #mosca #kiev - casch64 : @Luca92347104 @ProfCampagna la minaccia non è la guerra atomica che Putin sa benissimo che distruggerebbe anche la… - flaviotiravento : RT @MediasetTgcom24: La Russia boccia il piano dell'Italia per l'Ucraina | Medvedev: 'È un pretesto per la guerra, il Donbass non tornerà m… -