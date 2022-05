Fedez: «Dopo la malattia sono rimasto senza fiato. Veder crescere i miei figli è diventata una priorità» (Di martedì 24 maggio 2022) «Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. sono molto fortunato». Così Federico Lucia in arte Fedez racconta oggi a Chiara Maffoletti sul Corriere della Sera la sua malattia, un raro tumore al pancreas. Rivelando che ha ancora un problema: «Il fiato. Da poco ho partecipato al concerto di Tananai, cantando una sola canzone: una gioia incredibile ma avevo il fiatone. Per il 28 giugno conto di essere pronto e carico». Fedez ieri ha presentato il Festival LoveMi che si terrà a giugno a Milano per aiutare la fondazione Tog, che cura bambini con problemi neurologici. E ha parlato anche di J-Ax e della riappacificazione di questi giorni: «Per me è stato fondamentale averlo vicino. Il giorno in cui, ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) «Dall’esame istologico si è visto che non cimicro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia.molto fortunato». Così Federico Lucia in arteracconta oggi a Chiara Maffoletti sul Corriere della Sera la sua, un raro tumore al pancreas. Rivelando che ha ancora un problema: «Il. Da poco ho partecipato al concerto di Tananai, cantando una sola canzone: una gioia incredibile ma avevo ilne. Per il 28 giugno conto di essere pronto e carico».ieri ha presentato il Festival LoveMi che si terrà a giugno a Milano per aiutare la fondazione Tog, che cura bambini con problemi neurologici. E ha parlato anche di J-Ax e della riappacificazione di questi giorni: «Per me è stato fondamentale averlo vicino. Il giorno in cui, ...

