Dargen D'Amico, terzo giudice di X Factor 2022: "Dobbiamo mettere le mani nella musica" (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo l'annuncio del ritorno di Fedez e quello di Ambra Angiolini, con l'entrata del cantautore, il team dei giudici del talent show è quasi al completo. Nelle storie del suo profilo Instagram la voce di Dove si balla ha commentato così la nuova avventura: "Per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do in questo Paese". L'articolo proviene da DireDonna.

