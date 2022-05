Covid, Regione Abruzzo, al via domande per indennizzi a lavoratori e imprese (Di martedì 24 maggio 2022) L'Aquila - Quattro bandi pubblici per lavoratori e imprese che hanno avuto danni dal blocco dell'attività dovuto all'emergenza sanitaria. Le nuove opportunità che la Regione Abruzzo mette a disposizione permettono a lavoratori e imprese di richiedere l'erogazione di un contributo quale indennizzo per i danni riportati dal blocco dell'attività. Nelle specifico si tratta di un pacchetto di aiuti che riguarda diverse categorie di lavoratori liberi professionisti e imprese che operano anche nel settore del turismo. Le esigenze finanziarie connesse al bilancio regionale hanno imposto budget limitati per alcune misure di sostegno, ma nelle prossime settimane dovrebbero essere liberate nuove risorse finanziarie che andranno a confluire sulle attuali dotazioni ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 24 maggio 2022) L'Aquila - Quattro bandi pubblici perche hanno avuto danni dal blocco dell'attività dovuto all'emergenza sanitaria. Le nuove opportunità che lamette a disposizione permettono adi richiedere l'erogazione di un contributo quale indennizzo per i danni riportati dal blocco dell'attività. Nelle specifico si tratta di un pacchetto di aiuti che riguarda diverse categorie diliberi professionisti eche operano anche nel settore del turismo. Le esigenze finanziarie connesse al bilancio regionale hanno imposto budget limitati per alcune misure di sostegno, ma nelle prossime settimane dovrebbero essere liberate nuove risorse finanziarie che andranno a confluire sulle attuali dotazioni ...

