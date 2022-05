Congedo mestruale approvato in Spagna, e in Italia? (Di martedì 24 maggio 2022) Il progetto di legge in favore delle donne affette da dismenorrea è stato approvato in Spagna, primo Paese in Europa a prevedere il diritto al Congedo per le mestruazioni dolorose, ma qual è la situazione per quanto riguarda l’Italia? Si deciderà di seguire l’esempio spagnolo? Una proposta di legge simile è stata avanzata in passato, ma qual è la situazione attuale? Il Congedo mestruale sarà finalmente riconosciuto come diritto? “Le donne devono poter decidere liberamente sulle loro vite” ha scritto su Twitter il premier, Pedro Sánchez. Come si ottiene il Congedo mestruale in Spagna? “È finito il tempo di andare a lavoro imbottite di pillole e dover nascondere che nei giorni del ciclo patiamo un dolore che ci impedisce di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Il progetto di legge in favore delle donne affette da dismenorrea è statoin, primo Paese in Europa a prevedere il diritto alper le mestruazioni dolorose, ma qual è la situazione per quanto riguarda l’? Si deciderà di seguire l’esempio spagnolo? Una proposta di legge simile è stata avanzata in passato, ma qual è la situazione attuale? Ilsarà finalmente riconosciuto come diritto? “Le donne devono poter decidere liberamente sulle loro vite” ha scritto su Twitter il premier, Pedro Sánchez. Come si ottiene ilin? “È finito il tempo di andare a lavoro imbottite di pillole e dover nascondere che nei giorni del ciclo patiamo un dolore che ci impedisce di ...

Advertising

ilpost : Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge su salute riproduttiva, sessuale e diritto all’aborto che prev… - altalex : ???? In #Spagna arriva il congedo “mestruale”: Progetto di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2… - ZPeppem : RT @ilvocio: Gli uomini che fanno le risatine sul congedo mestruale proposto in Spagna, sono gli stessi che, se hanno la febbre a 36,9, pre… - blurelativo : RT @ilvocio: Gli uomini che fanno le risatine sul congedo mestruale proposto in Spagna, sono gli stessi che, se hanno la febbre a 36,9, pre… - SoniaSamoggia : RT @ilvocio: Gli uomini che fanno le risatine sul congedo mestruale proposto in Spagna, sono gli stessi che, se hanno la febbre a 36,9, pre… -