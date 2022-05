Codice di comportamento dipendenti pubblici, Brunetta: “Ci sarà una sezione dedicata all’uso dei social per tutelare l’immagine della pubblica amministrazione” (Di martedì 24 maggio 2022) L'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici "dovrà prevedere una sezione dedicata all'utilizzo dei social network da parte dei dipendenti al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione e di disciplinarne l'utilizzo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) L'aggiornamento deldidei"dovrà prevedere unaall'utilizzo deinetwork da parte deial fine dil'immaginee di disciplinarne l'utilizzo". L'articolo .

orizzontescuola : Codice di comportamento dipendenti pubblici, Brunetta: “Ci sarà una sezione dedicata all’uso dei social per tutelar… - GiorgioPolara : @DiegoFusaro In tutte le attività e professioni esiste un codice di comportamento, spesso non scritto, che si può n… - luca_vincitore : Sarebbe opportuno un patto istituzionale, un codice di comportamento comune e vincolante siglato da Enrico Letta e… - ErranteItaliano : @danielhazan Il comportamento asociale è l'atteggiamento omofobo (uso un termine per ricomprendere le diverse varia… - FedericaSure : @PalliCaponera @Stefanialove_of Ok, è il tuo carattere. Ma è diverso dal voler dettare un codice di comportamento p… -