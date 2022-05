Cei | Matteo Zuppi nuovo presidente

(Di martedì 24 maggio 2022) Ad annunciare la scelta di Papa Francesco in favore dell'arcivescovo di Bologna: 'Missione della Chiesa è quella di sempre: parlare a tutti e parla con tutti'

Advertising

Avvenire_Nei : Saluto del Card. Matteo Maria #Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della #Cei - santegidionews : La Comunità di #SantEgidio accompagna con la preghiera il cardinale Matteo Zuppi nel nuovo servizio alla Chiesa com… - EnricoLetta : Gli auguri più sentiti di buon lavoro al nuovo Presidente della #CEI, Cardinale Matteo #Zuppi. - steoscali : RT @Tg1Rai: Il cardinale Matteo Maria #Zuppi è il nuovo presidente della Cei. Un “prezioso punto di riferimento per la società italiana”, c… - laVoceAL : Dopo la 76ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Gallese: «Sono sicuro che farà il be… -

Il cardinalZuppi, arcivescovo di Bologna, martedì 24 maggio, è stato nominato da papa Francesco (che lo ...terna di nomi votati dai vescovi) presidente della Conferenza episcopale italiana ().Il "metodo della porta aperta", attribuito al cardinaleZuppi, nominato il 24 maggio 2022 a capo della Conferenza Episcopale Italiana, accende un ...dei suoi recenti interventi davanti alla, ...hanno espresso con il voto l’apprezzamento per l’impegno pastorale del pastore di Cassano che andrà a ricoprire per un quinquennio il servizio all’interno del Consiglio Permanete della Cei ed ...CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Il vescovo di Cassano monsignor Francesco Savino è stato nominato vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana per il Sud. I vescovi italiani, nel pomeriggio di ...