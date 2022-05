Calciomecato | Lo Monaco | “Sul rinnovo di Mbappé | il Psg non dev’essere d’esempio per nessuno Su Mertens…”

Leggi su seriea24

(Di martedì 24 maggio 2022) CALCIOMERCATO LO– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo, ex ds del Catania. Suldi“Io penso che, il Psg, non debba essereper. E’ un club troppo ‘fuori’ dal contesto generale, basti pensare agli investimenti che ha fatto: siamo sui 700 milioni e, oltre al campionato, non ha vinto granché. Parliamo di Liverpool, di Borussia Dortmund, di Bayern ecc ecc. Io ricordo anni fa che feci una discussione anche abbastanza accesa in Lega. Si parlava di politica ma io ho sempre detto che la politica deve rimanere fuori dal calcio. Quando si mischiano queste cose risulta difficile anche solo pensare di fare calcio perché distorce tutto il contesto. Lo ripeto e lo ...