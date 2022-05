Basket Roma | la falsa storia del ceffone La giocatrice difende l’allenatore | “Ma quale schiaffo | lui mi ha insegnato a vivere”

(Di martedì 24 maggio 2022) Basta scrivere su Google “” per notare che le prime ricerche correlate sono “” e ““. Quella di unadi pallacanestro di 17 anni, Benedetta, e del suo allenatore, Luciano Bongiorno, 51 anni, è unache dimostra che molte volte tanti traggono conclusioni prima di sapere, che molte volte non basta guardare un video per stabiliresia la verità e la realtà dei fatti, che molte volte prima di parlare “c’è bisogno di ascoltare“. Parole quest’ultime di Benedetta, ladelche ha smentito di essere stata presa a schiaffi dal suo allenatore: “Non c’è stato alcuno. Il mio allenatore mi conosce da 12 anni, mi ha ...

Benedetta Aghilarre , giocatrice di 17 anni del, sui social racconta la sua versione e difende il proprio allenatore, Luciano Bongiorno , protagonista del brutto episodio in cui durante ...È proprio sul neutro di Rieti, infatti, che le ragazze dirette da coach Iris Ferazzoli hanno abbandonato per il secondo anno consecutivo il sogno della promozione in A2, cedendo alper 70 ...L'atleta di 17 anni sbaglia un tiro al canestro e l'allenatore le dà uno schiaffo: la scena ripresa in un video, nel palazzetto di Rieti, fa il giro del web e scatena una valanga ...“Non c’è stato alcuno schiaffo”: lo dichiara Benedetta Aghilarre, la giocatrice di basket che sui social difende il suo allenatore, Luciano Bongiorno, finito al centro delle polemiche per aver rifilat ...