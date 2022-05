Asl Rm 6: dopo emergenza si continua ad affrontare Long Covid (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Prosegue a grande ritmo l’attività dell’ambulatorio Long-Covid nel presidio di Genzano della Asl Roma 6. Il servizio si occupa di valutare, curare e monitorare le conseguenze e gli esiti delle forme più gravi di polmoniti da Covid-19 in pazienti che sono stati ricoverati per lunghi periodi presso reparti Covid e terapie Intensive. Oltre la valutazione e l’assistenza, anche psicologica, si programma l’eventuale inserimento in percorsi di cura. L’equipe- rende noto la ASL- è composta da: pneumologi, internisti, geriatri, fisioterapisti, infermieri, psicologi. In circa un anno di attività dall’apertura dell’ambulatorio Long-Covid sono state eseguite ben 857 prime visite e 1.531 seconde visite coadiuvate da prove strumentali. Nell’anno in corso sono stati visitati circa 20 pazienti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Prosegue a grande ritmo l’attività dell’ambulatorionel presidio di Genzano della Asl Roma 6. Il servizio si occupa di valutare, curare e monitorare le conseguenze e gli esiti delle forme più gravi di polmoniti da-19 in pazienti che sono stati ricoverati per lunghi periodi presso repartie terapie Intensive. Oltre la valutazione e l’assistenza, anche psicologica, si programma l’eventuale inserimento in percorsi di cura. L’equipe- rende noto la ASL- è composta da: pneumologi, internisti, geriatri, fisioterapisti, infermieri, psicologi. In circa un anno di attività dall’apertura dell’ambulatoriosono state eseguite ben 857 prime visite e 1.531 seconde visite coadiuvate da prove strumentali. Nell’anno in corso sono stati visitati circa 20 pazienti ...

Advertising

CandelliAngelo : Polo 0-6 al San Cataldo. Dopo l’ok dell’ASL la FP CGIL sollecita il Comune di Taranto - Canale189 : Polo 0-6 al San Cataldo. Dopo l’ok dell’ASL la FP CGIL sollecita il Comune di Taranto - GloboChannel1 : Puglia: Asl condannata per la morte di una donna 'deceduta dopo shock settico', è accaduto a Taranto: - ilClandestinoTW : Dopo l’emergenza Covid-19 in Asl Roma 6 si affronta il Long-Covid - BabaParadiso : RT @Giul_Granato: A 17 anni grave per le ustioni riportate in un'officina dov'era per l'#alternanzascuolalavoro. Cos'hanno fatto le istitu… -