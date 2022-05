Anastasia Steel e Christian Grey alle prese con rapitori e un figlio in arrivo Addio frustini?

(Di martedì 24 maggio 2022) Al racconto pudico di Rai 1 con Don Matteo 13, Canale 5 risponde con Dakota Johnson e Jamie Dornan in 50 sfumature di rosso – in onda stasera21.45. Uscito nel 2018, si tratta del terzo capitolo della saga tratta dai romanzi di E. L. James: i primi due, Cinquanta sfumature di grigio e Cinquanta sfumature di nero, sono arrivati al cinema nel 2015 e nel 2017. Cinquanta sfumature di rosso, la clip in esclusiva per Iodonna X ...

TorreSette

Per chi cerca una pellicola in linea con le temperature calde, martedì 24 maggio va in onda in prima serata su Canale 5 "Cinquanta sfumature di rosso", terzo capitolo della saga cinematografica tratta ...Tutto è iniziato con Cinquanta sfumature di grigio per poi passare al nero, fino alla terza pellicola. Anastasia Steele e Christian Grey avranno un lieto fine