Al via i Campionati del Mondo ILCA 7 in Messico | sono 7 gli italiani in gara

Si è svolta la prima giornata dei Campionati del Mondo ILCA 7 in Messico, a Vallarta: condizioni meteo stabili, con un vento che si attesta sui 15 nodi. Lo fa sapere direttamente dal campo la Federvela: "I partecipanti sono 125, suddivisi un due flotte: blu e gialla. Ancora presto per guardare la classifica ma comunque arrivano buone indicazioni da Spadoni, sedicesimo, e Chiavarini, ventunesimo". Campionati del Mondo ILCA 7, il podio del primo giorno Ben sette gli italiani convocati per la competizione: Cesare Barabino – YC Coasta Smeralda; Lorenzo Brando Chiavarini – Fraglia VELA Riva; Giovanni Coccoluto Giorgetti – Fiamme Gialle; Matteo Paulon – CV Torbole; Alessio Spadoni – S. Triestina VELA; Altri italiani: Dimitri ...

