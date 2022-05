Una Vita, anticipazioni 24 maggio: Soledad non vuole raccontare ad Aurelio la verità sulla dinamite e lui prende una drastica decisione. Matrimonio forzato per Alodia? (Di lunedì 23 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 24 maggio: cosa ci raccontano i nuovi spoiler della telenovela spagnola, che ormai si avvicina a grandi passi verso la conclusione? Scopriamolo insieme! Una Vita, anticipazioni 24 maggio: Soledad non vuole dire ad Aurelio la verità sulla dinamite e lui le sottrae una foto di Fausto Soledad non accetta di raccontare ad Aurelio che cosa debba fare con la dinamite, ma lui non si dà per vinto: sottrae alla Lopez una fotografia di Fausto, per venire a capo della faccenda. Anabel insiste col fidanzato riguardo a Marcos Anabel riprova a chiedere ad Aurelio di persuadere per l’ultima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 23 maggio 2022) Una24: cosa ci raccontano i nuovi spoiler della telenovela spagnola, che ormai si avvicina a grandi passi verso la conclusione? Scopriamolo insieme! Una24nondire adlae lui le sottrae una foto di Faustonon accetta diadche cosa debba fare con la, ma lui non si dà per vinto: sottrae alla Lopez una fotografia di Fausto, per venire a capo della faccenda. Anabel insiste col fidanzato riguardo a Marcos Anabel riprova a chiedere addi persuadere per l’ultima ...

