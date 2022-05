Un posto al sole: Angela e Franco alla ricerca dell’autore (Di lunedì 23 maggio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Franco e Angela sono determinati a scoprire chi abbia messo in pericolo Bianca e Gaia. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Angela e Franco hanno scoperto la web challeng di cui fanno parte Bianca e Gaia e decidono di aiutarle. Intanto, Rossella è sempre più in crisi per Riccardo e sua madre rimanda la partenza per Bari per starle accanto. Infine, Guido e Mariella, dopo uno strano confronto con Cerruti, partono per Siena. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Angela e Franco preoccupati per bianca e gaia (web)Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi ci fanno sapere che ... Leggi su formatonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chesono determinati a scoprire chi abbia messo in pericolo Bianca e Gaia. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere chehanno scoperto la web challeng di cui fanno parte Bianca e Gaia e decidono di aiutarle. Intanto, Rossella è sempre più in crisi per Riccardo e sua madre rimanda la partenza per Bari per starle accanto. Infine, Guido e Mariella, dopo uno strano confronto con Cerruti, partono per Siena. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio.preoccupati per bianca e gaia (web)Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi ci fanno sapere che ...

