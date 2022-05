Ultime Notizie – Falcone | 30 anni strage Capaci Salvini | “Mafiosi sono str… | gli vanno tolte pure mutande”

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Hanno seminato sangue, morte e disperazione, ma che hanno lasciato un seme nelle nuove generazioni” “Oggi è l’versario delle stragi di mafia di, che hanno seminato sangue, morte e disperazione, ma che hanno lasciato un seme nelle nuove generazioni”. Così Matteo, parlando in campagna elettorale a Segato, ricorda lain cui perse la vita il giudice Giov, Francesca Morvillo e la scorta, nel ’92. “portate via anche lea questi stronzi che hanno pensato di mettere l’Italia sotto i loro tacchi, e da nord a sud, meritano solo disprezzo e sequestri”. “Io ricordo con orgoglio quando ho dato il primo colpo di ruspa alla villa dei Casamonica sequestrata”, ai“va sequestrato tutto il ...

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina, #Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ilFattoMolfetta : TRENT'ANNI FA LA STRAGE DI CAPACI: L'OMAGGIO DEL SINDACO TOMMASO MINERVINI - zazoomblog : Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie Galli: “Emergenza internazionale? Atto dovuto” - #Ultime #Notizie #Vaiolo… - VesuvioLive : La Casina Vanvitelliana incanta tutti: superati 100 mila euro di incassi in pochi mesi -

Il Sole 24 ORE

Che vanno dalla giustizia tributaria a quella civile, da errori che cambiano la vita a processi, come da, di ben 22 anni per cause civili. C'è da recuperare la grande fetta di esclusi ...Guerra, lein diretta oggi 23 maggio Ore 8.40 Altri cadaveri a Kharkiv. Oltre 150 corpi sono stati trovati dal servizio di emergenza statale ucraino sotto le macerie nella città di Kharkiv (... Ucraina ultime notizie. Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev Il capo dell'intelligence militare ucraina, il generale Kyrylo Budanov, ha detto a Sky News la scorsa settimana che Putin era «in pessime condizioni psicologiche e fisiche ed è molto malato». Budanov ...Il corpo ritrovato intorno alle sei da un passante. Sono stati gli amici di cui era ospite a rivolgersi agli agenti del commissariato di Forte e alla Capitaneria di Porto per segnalare la scomparsa ...