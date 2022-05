Taranto, accusa: compagna maltrattata davanti ai figli minorenni. Arrestato 32enne Polizia (Di lunedì 23 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Nel pomeriggio di ieri, due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti nel centro cittadino per prestare soccorso ad una donna che, spaventata dalla reazione violenta e dalle minacce del compagno dopo l’ennesima lite, aveva chiesto aiuto alla Sala Operativa della Questura 113, temendo per la sua incolumità e per quella dei suoi figli. I poliziotti, raggiunta l’abitazione della richiedente, sono riusciti con non poche difficoltà a bloccare, sul pianerottolo dello stabile, il convivente, un 32enne tarantino già noto alle Forze dell’Ordine e con precedenti penali, il quale, insofferente ai controlli degli agenti, ha cercato di darsi a precipitosa fuga. La donna, molto scossa, ha riferito che lei e i suoi figli, ormai da diversi anni, erano vittime del comportamento ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 23 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Nel pomeriggio di ieri, due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti nel centro cittadino per prestare soccorso ad una donna che, spaventata dalla reazione violenta e dalle minacce del compagno dopo l’ennesima lite, aveva chiesto aiuto alla Sala Operativa della Questura 113, temendo per la sua incolumità e per quella dei suoi. I poliziotti, raggiunta l’abitazione della richiedente, sono riusciti con non poche difficoltà a bloccare, sul pianerottolo dello stabile, il convivente, untarantino già noto alle Forze dell’Ordine e con precedenti penali, il quale, insofferente ai controlli degli agenti, ha cercato di darsi a precipitosa fuga. La donna, molto scossa, ha riferito che lei e i suoi, ormai da diversi anni, erano vittime del comportamento ...

