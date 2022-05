Stranger Things 4 presto su Netflix. Natalia Dyer dice la sua: “Più horror” (Di lunedì 23 maggio 2022) C’è grande attesa riguardo alla quarta stagione di Stranger Things. I nuovi episodi, infatti, rappresenteranno la fine di una serie tv che ha fatto sognare spettatori di ogni età. I personaggi, nel corso degli anni, sono cresciuti, dando vita a una storia a tutto tondo. A partire dal 27 maggio, su Netflix, verrà rilasciato il capitolo conclusivo della saga. A differenza delle stagioni precedenti, però, ci saranno dei cambiamenti nella distribuzione delle puntate. Inoltre, Natalia Dyer e Charlie Heaton, che interpretano rispettivamente Nancy Wheeler e Jonathan Byers, come riporta anche il portale di Fanpage, hanno fornito qualche dettaglio in più su ciò che avverrà. Potrebbe interessarti: Tutti i codici segreti Netflix per guardare film e serie tv ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) C’è grande attesa riguardo alla quarta stagione di. I nuovi episodi, infatti, rappresenteranno la fine di una serie tv che ha fatto sognare spettatori di ogni età. I personaggi, nel corso degli anni, sono cresciuti, dando vita a una storia a tutto tondo. A partire dal 27 maggio, su, verrà rilasciato il capitolo conclusivo della saga. A differenza delle stagioni precedenti, però, ci saranno dei cambiamenti nella distribuzione delle puntate. Inoltre,e Charlie Heaton, che interpretano rispettivamente Nancy Wheeler e Jonathan Byers, come riporta anche il portale di Fanpage, hanno fornito qualche dettaglio in più su ciò che avverrà. Potrebbe interessarti: Tutti i codici segretiper guardare film e serie tv ...

