Si decide il destino di Ita | l' offerta per il colpaccio tra cielo e mare

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lufthansa e Msc hanno presentato al Tesoro un'vincolante per Ita Airways, l'azienda dei cieli italiani nata dalle ceneri di Alitalia. Lo riporta l'Handelsblatt e alcuni siti specializzati tedeschi, secondo quanto comunicato dalla principale compagnia aerea tedesca. Entro le 23.59 di stasera, gli aspiranti acquirenti di Ita (controllata al 100% dal Tesoro) dovevano far pervenire le loro proposte al ministero dell'Economia. È attesa sul gong anche l'del fondo Certares che si avvale della partnership commerciale di Air France-Klm e Delta Air Lines. Swissport è invece risultata aggiudicataria dell'attività di handling di terra all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alitalia in amministrazione straordinaria. Conformemente alle previsioni di legge applicabili - si legge in una nota della compagnia - Swissport si sta preparando ad avviare ...