Roberto Farnesi | si è sposato? Il significato della fede

(Di lunedì 23 maggio 2022) Da un po’ di tempo l’amatissimo attore sfoggia un anello bellissimo: è davvero convolato a nozze con l’attuale compagna? Sono in tanti ad aver notato un misterioso anello sull’anulare di. Il bellissimo attore ed ex volto di Il paradiso delle signore secondo alcune indiscrezioni sarebbe convolato a nozze in gran segreto con la sua splendida fidanzata 28enne. Ma andiamo a vedere i dettagli.. finalmente la verità sulle nozze (web)A svelare questo mistero che va avanti da tempo è stato lo stesso attore al settimanale Nuovo.ha spiegato finalmente il risultato di quel suo misterioso gioiello indossato al dito. L’attore ha precisato che non si ècome qualcuno insinua. Da tempo convivo con Lucya e la ...

Advertising

Solelun92041154 : #upas Ho scoperto che Frangettona ha partecipato a Miss Italia, è stata anche fidanzata con Roberto Farnesi, nella soap cmq insopportabile ?? - uelapastela : Deformazione professionale is andare a cercare se Roberto Farnesi è toscano mentre si guarda il Paradiso delle Sign… - zazoomblog : Roberto Farnesi la confessione senza vergogna sulla figlia - #Roberto #Farnesi #confessione #senza -

si è sposato con Lucya Belcastro Da qualche tempo l'attore, volto di tante fiction e serie italiane di successo, sfoggia all'anulare una fede d'oro luccicante. Proprio come la sua ...Il prossimo 30 maggio, infatti, al posto delle repliche della soap opera pomeridiana cone Alessandro Tersigni, andranno in onda le puntate della prima stagione di Sei Sorelle , una ...Il lievito di birra costituisce una fonte ricca e completa di vitamine del gruppo B, particolarmente importanti per gli sportivi, i bambini in crescita e coloro che si trovano in ...Roberto Farnesi e Ron Moss , il famoso Ridge di Beautiful a cena insieme. Cosa bolle in pentola Ron Moss è il noto attore americano che per 25 anni ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester in..