Processo Virginia: Depp non sarà più chiamato a testimoniare (Di lunedì 23 maggio 2022) Un colpo di scena al Processo Depp vs Heard, avevamo pubblicato la notizia che, Johnny sarebbe di nuovo stato chiamato a testimoniare. Ma le ultime notizie dicono che L’attore non sara più chiamato a testimoniare. Perchè Depp non è più chiamato a testimoniare? “Richiamare Depp alla tribuna sarebbe importante per noi come una bicicletta per un pesce”, dice una fonte vicina a Heard in un cenno a quel detto di Irina Dunn reso popolare negli anni ’70 da Gloria Steinem. “Tutto ciò che Depp ha testimoniato fino a questo punto è stato irrilevante per il cuore di questo caso e non c’è motivo di credere che ora sarebbe diverso”. Processo Virginia: la retromarcia della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 23 maggio 2022) Un colpo di scena alvs Heard, avevamo pubblicato la notizia che, Johnny sarebbe di nuovo stato. Ma le ultime notizie dicono che L’attore non sara più. Perchènon è più? “Richiamarealla tribuna sarebbe importante per noi come una bicicletta per un pesce”, dice una fonte vicina a Heard in un cenno a quel detto di Irina Dunn reso popolare negli anni ’70 da Gloria Steinem. “Tutto ciò cheha testimoniato fino a questo punto è stato irrilevante per il cuore di questo caso e non c’è motivo di credere che ora sarebbe diverso”.: la retromarcia della ...

