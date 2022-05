(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Quasi ottosu 10 sostengono la necessità che parte di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza vadano alladelleesistenti. E’ il dato che emerge dall’Osservatorio mensileIndex Research che sonda l’opinione pubblica sui maggiori temi di attualità. Dati alla mano, complessivamente per il 77% degliè necessario investire per assicurare le migliori manutenzioni alleesistenti prima di crearne di nuove. In testa alle priorità delle manutenzioni da garantire gli edifici pubblici, le strade ed i ponti, a seguire acquedotti, gallerie e viadotti. “Emerge un forte senso della realtà da questa indagine”, commenta Marco Lombardi, ceo dispa, la società di engineering e management ...

Advertising

LocalPage3 : Pnrr, sondaggio Proger: 77% italiani chiede manutenzione infrastrutture - fisco24_info : Pnrr, sondaggio Proger: 77% italiani chiede manutenzione infrastrutture: (Adnkronos) - 'Meno di 2 italiani su 10 co… - UNINFO_it : #IseeT n.3/2022 ??Assemblea Soci UNINFO????Standard&PNRR: UNINFO a Stati Generali Ingegneria dell'Informazione/Nuove C… -

Adnkronos

... dove ministri, manager e politici discuteranno per tre giorni di. Tra i principali market ... - Bankitalia:congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia. - Privacy: convegno sul ...Facciamo un: quanti conoscono Ricciardi e quanti conoscono me. Io ho visibilità grazie al ... Scusi, ma uscire dal governo significa andare al voto in una fase delicata per il. "... Pnrr, sondaggio Proger: 77% italiani chiede manutenzione infrastrutture (Adnkronos) - Quasi otto italiani su 10 sostengono la necessità che parte di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza vadano alla manutenzione delle infrastrutture esistenti. E’ il dato che e ...«La verità rende liberi: questo doveva essere il principio del Movimento, ma se passiamo dal sostenere l’onestà al sostenere l’omertà, siamo finiti». Dino Giarrusso, eurodeputato M5S, è un fiume in pi ...