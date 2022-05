Perché è importante se Biden dice che difenderà Taiwan (Di lunedì 23 maggio 2022) “Presidente, l’America non è stata coinvolta militarmente nel conflitto in Ucraina per ovvi motivi. Ma a proposito di questo, sarebbe disposto a farsi coinvolgere militarmente per difendere Taiwan?”. “Sì”. “Lo è davvero?”. “Questo è l’impegno che abbiamo preso”. Questo breve scambio tra una giornalista e il presidente americano Joe Biden, durante una conferenza stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo, cambia di molto la politica americana nel Pacifico. E’ già la terza volta che Biden cambia completamente la politica di “ambiguità strategica” nei confronti dell’isola de facto indipendente ma rivendicata dalla Cina. La prima volta, dopo il ritiro americano in Afghanistan, disse che gli Stati Uniti avrebbero risposto a qualunque tipo di attacco contro un membro della Nato oppure “contro il Giappone, contro la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 23 maggio 2022) “Presidente, l’America non è stata coinvolta militarmente nel conflitto in Ucraina per ovvi motivi. Ma a proposito di questo, sarebbe disposto a farsi coinvolgere militarmente per difendere?”. “Sì”. “Lo è davvero?”. “Questo è l’impegno che abbiamo preso”. Questo breve scambio tra una giornalista e il presidente americano Joe, durante una conferenza stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo, cambia di molto la politica americana nel Pacifico. E’ già la terza volta checambia completamente la politica di “ambiguità strategica” nei confronti dell’isola de facto indipendente ma rivendicata dalla Cina. La prima volta, dopo il ritiro americano in Afghanistan, disse che gli Stati Uniti avrebbero risposto a qualunque tipo di attacco contro un membro della Nato oppure “contro il Giappone, contro la ...

Advertising

AlexBazzaro : Non è un po’ strano che un Premier chiamato per “riforme strutturali fondamentali e urgenti”, faccia trapelare a gi… - chetempochefa : 'Per gli Ucraini è molto importante questo scambio di 'prigionieri', perchè Mariupol ormai è diventata una città ma… - reportrai3 : Quello che noi però abbiamo chiesto e pensiamo sia importante avere è la nomina di un commissario perché solo così,… - GVMCareResearch : Perché è importante effettuare il percorso di #riabilitazione presso una struttura ospedaliera? Perché la terapia v… - dall_teresa : RT @strongerreturn: Buongiorno. Grazie a tutti Voi amici perché ho potuto assistere in differita alla grande Donna Giulia Salemi, che ieri… -