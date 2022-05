Advertising

ilmessaggero.it

Avete mai sentito parlare diNon si tratta di un novo cocktail, né dell'ultima tendenza social. Il nome, invece, ha a che vedere con un bellissimodella natura che per qualche giorno trasforma New York ...Avete mai sentito parlare diNon si tratta di un novo cocktail, né dell'ultima tendenza social. Il nome, invece, ha a che vedere con un bellissimodella natura che per qualche giorno trasforma New York ... Manhattanhenge, lo spettacolo naturale che trasformerà New York: ecco quando è atteso Avete mai sentito parlare di Manhattanhenge Non si tratta di un novo cocktail, né dell’ultima tendenza social. Il nome, invece, ha a che vedere con un bellissimo spettacolo della ...Manhattanhenge, New York sta per diventare di nuovo a suo modo una moderna Stonehenge, attesa per il 29 Maggio ...