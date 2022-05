“L’Isola del Tesoro” di Stevenson: “Storie marine in marinaresco tono” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Storie marine in marinaresco tono. E tempeste e avventure e caldi e geli. E bastimenti ed isole e crudeli. Piraterie, ed interrato oro, Ed ogni vecchia favola ridetta. Nei precisi antichi modi: Se tutto ciò, come a me piacque un tempo, Piaccia ai più savi giovani d’oggi: Così sia, così accada!” Con queste parole inizia “L’Isola del Tesoro” (Treasure Island), il romanzo più famoso di Robert Louis Stevenson. Pubblicato il 14 Novembre del 1883, “L’Isola del Tesoro” è uno dei primi cosiddetti romanzi di formazione. Pensato dall’autore per dei lettori adolescenti, può essere considerato l’antesignano dei libri di genere piratesco. La storia permette di riflettere sulla antica ma sempre in atto “lotta” tra il Bene e il Male. Robert ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) “in. E tempeste e avventure e caldi e geli. E bastimenti ed isole e crudeli. Piraterie, ed interrato oro, Ed ogni vecchia favola ridetta. Nei precisi antichi modi: Se tutto ciò, come a me piacque un tempo, Piaccia ai più savi giovani d’oggi: Così sia, così accada!” Con queste parole inizia “del” (Treasure Island), il romanzo più famoso di Robert Louis. Pubblicato il 14 Novembre del 1883, “del” è uno dei primi cosiddetti romanzi di formazione. Pensato dall’autore per dei lettori adolescenti, può essere considerato l’antesignano dei libri di genere piratesco. La storia permette di riflettere sulla antica ma sempre in atto “lotta” tra il Bene e il Male. Robert ...

