L'informazione italiana oggi è un problema internazionale, ma il putinismo ne è l'effetto, non la causa (Di lunedì 23 maggio 2022) Dagli Stati Uniti all'Europa, dalla Cnn a Politico, passando per il canale franco-tedesco Arte, il resto del mondo comincia a interrogarsi con angoscia sulla straordinaria capacità di penetrazione della propaganda russa in Italia, ma rischia di scambiare l'effetto per la causa. Vladimir Putin non è infatti l'artefice della disinformazione così diffusa nel nostro Paese, se non in minima parte. Ne è piuttosto il beneficiario. Il fatto che prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini e infine anche Silvio Berlusconi abbiano preso posizione, sebbene con diverse sfumature e ripensamenti, contro il sostegno militare a Kiev, non può non preoccupare i nostri alleati. Tanto più tenendo in conto come la stessa Giorgia Meloni fino a ieri non fosse certo ostile a Putin, e tutt'ora faccia a gara con Salvini nel contendersi l'amicizia di Viktor Orbán, cioè il migliore ...

