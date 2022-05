La bastonata a Koulibaly e un tifoso perde la mano: la follia di Spezia-Napoli e le stangate in arrivo | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Momenti di follia durante Spezia-Napoli, gara dell’ultima giornata del campionato di Serie A. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3 a favore della squadra di Luciano Spalletti con i gol di Politano, Zielinski e Demme. La gara è stata sospesa per circa 10 minuti a causa di scontri tra tifosi. Secondo la versione dell’ambiente azzurro la tensione sarebbe nata da una sassaiola nei confronti dei supporter azzurri. La voce si è sparsa velocemente e i tifosi del Napoli sarebbero entrati allo stadio con il desiderio di vendetta. E’ diversa la versione dell’ambiente Spezia, si parla di vecchi rancori e di un primo assalto da parte dei tifosi del Napoli. Si sta provando a fare luce sull’episodio con l’intenzione di ricostruire i fatti. Il clima era già pesante e si è surriscaldato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Momenti didurante, gara dell’ultima giornata del campionato di Serie A. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3 a favore della squadra di Luciano Spalletti con i gol di Politano, Zielinski e Demme. La gara è stata sospesa per circa 10 minuti a causa di scontri tra tifosi. Secondo la versione dell’ambiente azzurro la tensione sarebbe nata da una sassaiola nei confronti dei supporter azzurri. La voce si è sparsa velocemente e i tifosi delsarebbero entrati allo stadio con il desiderio di vendetta. E’ diversa la versione dell’ambiente, si parla di vecchi rancori e di un primo assalto da parte dei tifosi del. Si sta provando a fare luce sull’episodio con l’intenzione di ricostruire i fatti. Il clima era già pesante e si è surriscaldato ...

