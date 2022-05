Italia amore mio, virtual tour e mostre sul Bel Paese: grande successo a Tokyo (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è concluso con successo Italia, amore mio!, il più grande evento Italiano del Paese del Sol Levante, organizzato dalla Camera di commercio Italiana in Giappone, il 21 e 22 maggio 2022 nel quartiere di Shibuya, centro nevralgico e commerciale di Tokyo. Il tema di quest’anno è stato “Go To… Italy!” dedicato agli amici giapponesi che da oltre due anni non viaggiano all’estero e che, in prospettiva della graduale riapertura delle frontiere, si stanno preparando ad andare in Italia. Ben quattro piani dell’iconico grattacielo di Shibuya Stream, hanno ospitato le “meraviglie” Italiane. A cominciare dai virtual tour immersivi per presentare al pubblico oltre le località ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è concluso conmio!, il piùeventono deldel Sol Levante, organizzato dalla Camera di commerciona in Giappone, il 21 e 22 maggio 2022 nel quartiere di Shibuya, centro nevralgico e commerciale di. Il tema di quest’anno è stato “Go To… Italy!” dedicato agli amici giapponesi che da oltre due anni non viaggiano all’estero e che, in prospettiva della graduale riapertura delle frontiere, si stanno preparando ad andare in. Ben quattro piani dell’iconico grattacielo di Shibuya Stream, hanno ospitato le “meraviglie”ne. A cominciare daiimmersivi per presentare al pubblico oltre le località ...

