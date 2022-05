Il Salone del Libro di Torino è sempre bello, ma gli editori vedono nero: il mercato è in crisi e il costo della carta spaventa. La soluzione? “Più qualità, meno pubblicazioni” (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono le cose di sempre: la coda per la Sala Azzurra, la foto ricordo davanti alla Torre di libri, il trancio di pizza mangiato al volo, in piedi. Poi ci sono le cose che mancavano da un po’: la possibilità di girare senza mascherina, la bella stagione che si porta dietro il caldo (troppo caldo), e i sorrisi. Soprattutto i sorrisi. E infine ci sono le polemiche, come da tradizione. Vittima, questa volta, il direttore Nicola Lagioia. “Lascia, non lascia?”. E poi: “Ma quella frase sessista di 20 anni fa su Melissa Panarello?”. Non si è parlato d’altro in questi giorni. Lui si è scusato, i due sono diventati amici, nel tempo. E come si dice: contenti loro, contenti tutti. I sorrisi, si diceva. Per fare una sintesi estrema: questa, del Salone del Libro, è l’edizione della normalità. È vero, lo scorso autunno si era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono le cose di: la coda per la Sala Azzurra, la foto ricordo davanti alla Torre di libri, il trancio di pizza mangiato al volo, in piedi. Poi ci sono le cose che mancavano da un po’: la possibilità di girare senza mascherina, la bella stagione che si porta dietro il caldo (troppo caldo), e i sorrisi. Soprattutto i sorrisi. E infine ci sono le polemiche, come da tradizione. Vittima, questa volta, il direttore Nicola Lagioia. “Lascia, non lascia?”. E poi: “Ma quella frase sessista di 20 anni fa su Melissa Panarello?”. Non si è parlato d’altro in questi giorni. Lui si è scusato, i due sono diventati amici, nel tempo. E come si dice: contenti loro, contenti tutti. I sorrisi, si diceva. Per fare una sintesi estrema: questa, deldel, è l’edizionenormalità. È vero, lo scorso autunno si era ...

MetaErmal : L’appuntamento al salone del libro è stato spostato all’arena bookstock perché sarete tantissimi. A dopo!!… - Agenzia_Ansa : Gli italiani tornano in libreria, frena l'online. Sono i dati rielaborati dall'Associazione Italiana Editori-Aie su… - repubblica : Salone del Libro 2022, Roberto Bolle: 'Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe ma è giusto… - dieffepi : RT @Avvenire_Nei: #salonedellibro Ivano #Dionigi: «Tradire le parole toglie spazio al futuro» - peoplepubit : Ultime ore al Salone del libro di Torino! Ci trovate allo stand L52-M51 al padiglione 2! #SalTo2022… -