Due nuovi quadri nella collezione di Palazzo Barberini (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Due dipinti entrano da oggi a far parte della collezione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, grazie all’acquisizione da parte dello Stato, su indicazione del museo stesso: ‘La morte di Cleopatra’ di Giovanni Lanfranco (Parma 1582 – Roma 1647) e il ‘Ritratto del cardinale Antonio Barberini’ di Simone Cantarini (Pesaro 1612 – Verona 1648). Entrambe le opere sono ora esposte nella sede di Palazzo Barberini. A Palazzo Barberini, l’opera di Lanfranco ‘La morte di Cleopatra’ è stata allestita al piano nobile, accanto alla ‘Venere che suona l’arpa’ dello stesso autore, il quale probabilmente si avvalse della medesima modella per la realizzazione delle due opere. Il ‘Ritratto del cardinale Antonio Barberini’ d i Simone Cantarini è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Due dipinti entrano da oggi a far parte delladelle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, grazie all’acquisizione da parte dello Stato, su indicazione del museo stesso: ‘La morte di Cleopatra’ di Giovanni Lanfranco (Parma 1582 – Roma 1647) e il ‘Ritratto del cardinale Antonio’ di Simone Cantarini (Pesaro 1612 – Verona 1648). Entrambe le opere sono ora espostesede di. A, l’opera di Lanfranco ‘La morte di Cleopatra’ è stata allestita al piano nobile, accanto alla ‘Venere che suona l’arpa’ dello stesso autore, il quale probabilmente si avvalse della medesima modella per la realizzazione delle due opere. Il ‘Ritratto del cardinale Antonio’ d i Simone Cantarini è ...

Advertising

amnestyitalia : Non si parla molto della condizione degli anziani durante i conflitti armati. Questi due rapporti sul conflitto tra… - amnestyitalia : Decenni di miseria per le persone anziane a causa del conflitto tra Armenia e Azerbaigian per il territorio del… - Drakula17587690 : RT @AndreaOrlandosp: Secondo @Oxfam, due anni di pandemia hanno prodotto 573 nuovi miliardari, uno ogni 30 ore, e 263 milioni di persone in… - wireditalia : Indizi, dichiarazioni, elucubrazione e aspettative sui nuovi episodi divisi in due volumi della serie cult ambienta… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: NoSound Fest annuncia due nuovi nomi: Frah Quintale e Massimo Pericolo ad agosto -