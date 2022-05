Django Unchained e C’era una volta a… Hollywood, il buddy movie secondo Tarantino (Di lunedì 23 maggio 2022) Parliamo di uno dei legami tematici tra due film recenti di Quentin Tarantino, Django Unchained e C'era una volta a... Hollywood. Su Infinity+ sono disponibili due dei lungometraggi più recenti di Quentin Tarantino: il western Django Unchained, uscito nel 2012, e C'era una volta a... Hollywood, datato 2019 e concepito come omaggio al cinema americano negli anni in cui lo stesso Tarantino, classe 1963, scopriva le magie del grande schermo. Due film in teoria molto diversi, avendo uno come tema principale la vendetta e l'altro la paura dell'invecchiamento - soprattutto professionale - in un'industria che sa essere a dir poco spietata. Eppure, c'è un nesso importante tra i due titoli, la rielaborazione di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022) Parliamo di uno dei legami tematici tra due film recenti di Quentine C'era unaa.... Su Infinity+ sono disponibili due dei lungometraggi più recenti di Quentin: il western, uscito nel 2012, e C'era unaa..., datato 2019 e concepito come omaggio al cinema americano negli anni in cui lo stesso, classe 1963, scopriva le magie del grande schermo. Due film in teoria molto diversi, avendo uno come tema principale la vendetta e l'altro la paura dell'invecchiamento - soprattutto professionale - in un'industria che sa essere a dir poco spietata. Eppure, c'è un nesso importante tra i due titoli, la rielaborazione di ...

