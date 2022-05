Di Giacomo: “Richiesta Pm contro Zagaria è un segnale per stoppare comando del boss dal carcere” (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La Richiesta di 16 anni di detenzione formulata dal Pm Maurizio Giordano nei confronti di Michele Zagaria, accusato di aver guidato dal carcere per oltre dieci anni il clan dei Casalesi ben oltre il suo arresto, (2011), è un segnale forte dello Stato contro il fenomeno ampiamente diffuso dei boss ed esponenti di spicco della criminalità organizzata che dal carcere continuano a comandare”. È il commento del segretario generale del Sindacato Penitenziari – S.PP. – Aldo Di Giacomo che parla di “svolta significativa nella lotta alla mafia che deve coinvolgere anche la fase di detenzione”. “Ormai – aggiunge – i casi si moltiplicano: dalla recente indagine sulla ‘ndrangheta in Lombardia che ha rivelato come il capo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Ladi 16 anni di detenzione formulata dal Pm Maurizio Giordano nei confronti di Michele, accusato di aver guidato dalper oltre dieci anni il clan dei Casalesi ben oltre il suo arresto, (2011), è unforte dello Statoil fenomeno ampiamente diffuso deied esponenti di spicco della criminalità organizzata che dalcontinuano a comandare”. È il commento del segretario generale del Sindacato Penitenziari – S.PP. – Aldo Diche parla di “svolta significativa nella lotta alla mafia che deve coinvolgere anche la fase di detenzione”. “Ormai – aggiunge – i casi si moltiplicano: dalla recente indagine sulla ‘ndrangheta in Lombardia che ha rivelato come il capo ...

Advertising

anteprima24 : ** Di Giacomo: '#Richiesta #Pm contro #Zagaria è un segnale per stoppare #Comando del #Boss dal carcere' **… - fattidinapoli : Di Giacomo (Sind.Pol.Penitenziaria): 'Richiesta Pm contro Zagaria è un segnale forte per st... -… - PostUmbria : Perugia. 'Da oggi (16 maggio 2022) la pediatria dell’Ospedale di Perugia può contare su nuove strumentazioni, di ul… - TIM4USara : @CloGiacomo Ciao Giacomo, se mi indichi i dati richiesti in un messaggio privato, inoltrerò la tua richiesta al set… -