Chicago PD 9: anticipazioni shock, non è possibile che succede! (Di lunedì 23 maggio 2022) Chicago PD 9: ecco cosa succede agli agenti del 21° distretto nell’ultimo episodio di stagione della serie tv, ideata da Dick Wolf. Siamo arrivati con l’ultimo episodio di stagione di Chicago PD 9. L’ultimo episodio ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperta: l’ultima scena della 21° puntata, infatti, è stata quella dell’esplosione dove è saltata L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 23 maggio 2022)PD 9: ecco cosa succede agli agenti del 21° distretto nell’ultimo episodio di stagione della serie tv, ideata da Dick Wolf. Siamo arrivati con l’ultimo episodio di stagione diPD 9. L’ultimo episodio ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperta: l’ultima scena della 21° puntata, infatti, è stata quella dell’esplosione dove è saltata L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

TelefilmSpoiler : CHICAGO FIRE spoiler: TRAMA episodio 10x22 'The Magnificent City Of Chicago' (Finale di stagione) (25 maggio)… - TelefilmSpoiler : CHICAGO FIRE spoiler: PROMO episodio 10x22 'The Magnificent City of Chicago (Finale di stagione)'… -