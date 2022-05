“Chi non salta nerazzurro è!”, Berlusconi non resiste e salta (Video) (Di lunedì 23 maggio 2022) Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, si gode la festa scudetto rossonera. Parte il coro contro l'Inter e lui salta con i tifosi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Silvio, ex presidente del Milan, si gode la festa scudetto rossonera. Parte il coro contro l'Inter e luicon i tifosi

Advertising

Pontifex_it : Chi accoglie un bisognoso compie non solo un atto di #carità, ma anche di #fede, perché riconosce Gesù nel fratello e nella sorella. - ale_dibattista : A Mariupol il battaglione Azov si è arreso. Intanto il New York Times (non la Pravda) dice che l'Ucraina non può v… - GiovaQuez : Yulia: 'Non inviate armi, parlate di pace. Gli ucraini devono smettere di sparare'. Occupano militarmente il paese… - scoutfinche : RT @LaRobiErre: A chi “non li avete uccisi: le loro idee camminano sulle nostre gambe”: No, guarda, li hanno proprio uccisi, invece. E pro… - Tonyfab173 : RT @VPierucci: @LegaSalvini Si, si ..come no... Vedrai matte'...se arrivi al 25% è un successone... Ma non vi vergognate...una legge che pu… -