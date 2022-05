“Che bello, si sposa”. L’ex UeD verso le nozze dopo 6 anni d’amore e 2 figli. Scoperta così (Di lunedì 23 maggio 2022) Momento importantissimo per L’ex volto di Uomini e Donne. Si è resa protagonista di un gesto che per molti non lascia spazio a particolari dubbi, infatti saremmo vicinissimi alla realizzazione di un grande sogno. Giorgia Lucini sarebbe pronta per il matrimonio, stando a quello che hanno visto i follower nelle scorse ore. Lei e il compagno stanno insieme da 6 anni, infatti la relazione sentimentale è nata nel 2016 e dalla loro unione sono anche nati due splendidi figli, che si chiamano Riccardo e Tommaso. Ora delL’ex Uomini e Donne Giorgia Lucini si sta parlando di matrimonio con il suo partner Federico Loschi, eppure tra i due c’è stata una crisi amorosa in passato. Entrambi amano moltissimo utilizzare i rispettivi profili Instagram e ovviamente non potevano non farlo anche stavolta, essendosi materializzato per lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Momento importantissimo pervolto di Uomini e Donne. Si è resa protagonista di un gesto che per molti non lascia spazio a particolari dubbi, infatti saremmo vicinissimi alla realizzazione di un grande sogno. Giorgia Lucini sarebbe pronta per il matrimonio, stando a quello che hanno visto i follower nelle scorse ore. Lei e il compagno stanno insieme da 6, infatti la relazione sentimentale è nata nel 2016 e dalla loro unione sono anche nati due splendidi, che si chiamano Riccardo e Tommaso. Ora delUomini e Donne Giorgia Lucini si sta parlando di matrimonio con il suo partner Federico Loschi, eppure tra i due c’è stata una crisi amorosa in passato. Entrambi amano moltissimo utilizzare i rispettivi profili Instagram e ovviamente non potevano non farlo anche stavolta, essendosi materializzato per lei ...

