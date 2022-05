Capaci: 30 anni fa l’assassinio di Falcone: Mattarella, Draghi e le autorità alla commemorazione, ma ‘incidono’ il cuore le parole della vedova Schifani (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 23 maggio del 1992, a Capaci, mentre dall’aeroporto stava rientrando a Palermo, in compagnia della moglie Francesca Morvillo, e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, attraverso un telecomando mafioso, una spaventosa deflagrazione pose fine sia alla vita del giudice Giovanni Falcone, e quelle dei suoi uomini. O meglio ‘quasi’, visto che quei maledetti 1000 chili di tritolo, che alle 17.58 sventrarono auto ed autostrada, alla fine lasciarono in vita soltanto uno degli uomini fedeli all’allora noto giudice antimafia. Mattarella: “Falcone non si abbandonò mai alla rassegnazione o all’indifferenza ma si fece guidare senza timore dalla ‘visione’ di un paese senza più la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 23 maggio del 1992, a, mentre dall’aeroporto stava rientrando a Palermo, in compagniamoglie Francesca Morvillo, e degli agenti di scorta Vito, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, attraverso un telecomando mafioso, una spaventosa deflagrazione pose fine siavita del giudice Giov, e quelle dei suoi uomini. O meglio ‘quasi’, visto che quei maledetti 1000 chili di tritolo, che alle 17.58 sventrarono auto ed autostrada,fine lasciarono in vita soltanto uno degli uomini fedeli all’allora noto giudice antimafia.: “non si abbandonò mairassegnazione o all’indifferenza ma si fece guidare senza timore d‘visione’ di un paese senza più la ...

